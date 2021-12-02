كورونا في 24 ساعة| بدء التسجيل للجرعة المعززة.. وتفاصيل جديدة عن سلالة "أوميكرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 548 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 298084 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

938 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

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طبيب الزمالك يكشف حالة إسلام جابر بعد إصابته بكورونا

مطابقة شهادة "لقاح كورونا" بالرقم القومي لدخول المصالح الحكومية في جنوب سيناء

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فرنسا تطالب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بتقديم نتيجة سلبية لكورونا

الصحة العالمية تحذر من انتشار أوسع لمتغير "أوميكرون"

لبنان: فرض قيود على التجول مساء اعتبارًا من 17 ديسمبر لمكافحة كورونا

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مكتشفة " أوميكرون" تكشف تفاصيل عن أعراضه وسرعة انتشاره

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فتح الطيران بين مصر والسعودية.. السماح لفئة جديدة بأداء العمرة

الجيش الألماني يحشد آلاف الجنود الإضافيين لمكافحة الموجة الرابعة لكورونا

إيطاليا تحشد الجيش لإبقاء المدارس مفتوحة وإجراء اختبارات كورونا

متحور كورونا.. حقيقة تعليق الطيران بين مصر والسعودية