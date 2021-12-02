حدث ليلاً| إجراءات صارمة لدخول المصالح الحكومية.. وحدات جديدة ضمن "التمويل العقاري"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مطابقة شهادة "لقاح كورونا" بالرقم القومي لدخول المصالح الحكومية في جنوب سيناء

نفذت جميع المصالح الحكومية بجنوب سيناء، قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع دخول أي مواطن دون الحصول على لقاح كورونا.

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"تطعيم على جرعتين".. الصحة: نستهدف تلقيح 8 مليون طفل لتوسيع دائرة متلقي اللقاح في مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن متحور كورونا الجديد أوميكرون تم اكتشافه في جنوب أفريقيا يوم 9 نوفمبر الماضي والإبلاغ عنه في 24 نوفمبر، ولم يرد إلينا أو إلى منظمة الصحة العالمية أي حالات وفاة بسبب هذا المتحور، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر مؤشر مبدئي يبدو جيدًا بأنه قد يكون المتحور سريع الانتشار ولكنه غير شديد الحدة.

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الاتحاد الأفريقي: وقف إطلاق النار والحوار السياسي السبيل الوحيد لحل الأزمة الإثيوبية

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أن وقف إطلاق النار والحوار السياسي السبيل الوحيد لحل الأزمة في إثيوبيا.

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التمويل العقاري| طرح جديد والقسط على 30 سنة.. ما هي المشروعات الجاهزة للطرح؟

تُجهز وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب متوسطي الدخل، وذلك في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

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حسام حسني يكشف عن الفئات الأولى للحصول على الجرعة التعزيزية ضد كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وعي المصريين الكبيرة بخطورة الفيروس ساهم في تخطيهم للثلاث موجات الأول من كورونا، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين في الموجة الرابعة لكورونا بدأت في الانخفاض، ولابد من الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والكمامة.

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رابعة ابتدائي.. التعليم تكشف آلية وضع أسئلة امتحان ديسمبر

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية وضع أسئلة الاختبارات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي وفقا للنظام الجديد.

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السعودية تنفي العودة للحجر الصحي بعد تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون"

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، إمكانية العودة إلى الحجر الصحي بعد ظهور أول إصابة لسعودي قادم من شمال أفريقيا بالمتحور "أوميكرون".

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منع دخول غير المحصنين للمصالح الحكومية.. ما الأماكن المستثناة من تطبيق القرار؟

بدأ اليوم الأربعاء تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا، المصالح الحكومية والمؤسسات.

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بينهم مصر.. السعودية: تمدد صلاحية إقامات وتأشيرات مواطني 17 دولة

كشفت الجوازات السعودية اليوم الأربعاء أن الدول التي يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، من دون رسوم أو مقابل مالي هي 17 دولة.

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ننشر تفاصيل مناقشة برلمانية لإنشاء وحدة حقوق إنسان بوزارة التنمية المحلية

عقدت لجنة حقوق الإنسان، اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنظومة تلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

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