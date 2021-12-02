اليوم.. انعقاد عمومية شركتي "القابضة" و"نقل الكهرباء" بحضور 5 وزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، أعمال جمعيتي الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء لبحث ومناقشة نتائج أعمال الشركتين خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه من المقرر أن يترأس وزير الكهرباء اجتماع الجمعية العامة العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء في تمام الساعة الـ10 صباحًا بحضور وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط والاستثمار ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النقل.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أن من المرتقب انعقاد اجتماع عمومية الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بحضور وترأس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالي الماضي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

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