شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تجيز لقاح «فايزر - بيونتيك» للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية، الأربعاء، أنها أجازت تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح "فايزر/بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا

ويتلقى الأطفال في تلك الفئة العمرية ثلث الجرعة المعطاة للمراهقين والبالغين. وبموجب نصيحة الوكالة ، سيتلقى الأطفال جرعتين من اللقاح يفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

وعلى الرغم من أن أعراض كورونا أقل حدة بشكل ملحوظ لدى الأطفال، إلا أن الوكالة الإيطالية أشارت إلى أن التطعيم لا يزال مفيدا لأنه يسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة والمشاركة في الأنشطة، وهو أمر مهم لتطورهم.

ووفقا للبيانات المتاحة حاليا، تبين أن اللقاح فعال وآمن للغاية.

وتلقى حوالي 5ر87% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما في إيطاليا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى الآن.

وسجلت السلطات حوالى 15100 إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء وما يزيد قليلا عن 100 حالة وفاة خلال يوم واحد.