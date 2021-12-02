عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضحايا الحرب.. 43 ألف لاجئ إثيوبي بمعسكرات دائمة شرقي السودان

الخميس 2 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، أن العدد الكلي للاجئين الإثيوبيين في معسكرات الإيواء الدائمة بشرق البلاد بلغ 42.880 ألف شخص.



وأوضح مكتب معتمدية اللاجئين بولاية القضارف في بيان صحفي أن مركز حمدايت الحدودي سجل بالبصمة أمس، 6.020 لاجئا من تجراي، وجرى ترحيل 368 منهم إلى معسكر الطنيبدبة، فيما تبقى 5652 لاجئا.

وأشار إلى أن عدد المسجلين بالبصمة في مركز المدينة بلغ 3.176 لاجئا من قبيلة تجراي الإثيوبية.

وسجل مركز استقبال باسندا، أمس، 3 لاجئين، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين بالبصمة 2.402 لاجئ.

فيما تم أمس الثلاثاء ترحيل 676 وتبقى 1.339 لاجئا.

وأكد البيان وصول عدد (1.050) لاجئا، لمعسكر بابكري أمس، مشيرا إلى أن عدد طالبي اللجوء من قوات حفظ السلام الإثيوبيين بمعسكر أم قرقور بلغ 120 من تجراي.

فيما ارتفع عدد طالبي اللجوء من قبيلة القمز بمحلية باسندا بقري تايا وام دبلو وحسكنيت وود العجوز إلى 1.409 لاجئين.

ووصل العدد المرحل من مركز استقبال الدمازين إلى المعسكر رقم (6) إلى 3541 لاجئا.

وأشار التقرير إلى وجود 212 من تجراي بمعسكر رقم (6) في انتظار الترحيل إلى المعسكرات الدائمة بشرق السودان.

كما يوجد 94 فردا من تجراي دخلوا معسكر الشجراب أثناء الحرب في إقليم تجراي الإثيوبي في انتظار الترحيل إلى المعسكرات بشرق السودان.

وتأتي هذه الاحصاءات الجديدة في وقت تشهد فيه إثيوبيا قتالا بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان الإثيوبي "منظمة إرهابية".

وظل شرق السودان الوجهة المحببة للإثيوبيين الفارين من القتال منذ اندلاع الحرب في إقليم تجراي مطلع العام الجاري.