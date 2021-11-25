التصويت في انتخابات الجزائر

وتشمل عملية التصويت التي انطلقت المكاتب المتنقلة بولايات تندوف، وإليزي، وجانت، وتمنراست، وغيرها بينما
يشرع سكان البدو الرحل على مستوى ولايات أخرى في التصويت اليوم الخميس.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كشفت في وقت سابق عن سحب 1158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية، منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملفا لفائدة قوائم مستقلة، في حين تم إحصاء 22325 ملف ترشح للمجلس الشعبية البلدية.
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