التصويت في انتخابات الجزائر

انطلقت في الجزائر الأربعاء عملية التصويت لانتخاب المجالس البلدية والولائية على مستوى المكاتب المتنقلة، التي تخص سكان المناطق النائية والبدو الرحل ببعض ولايات جنوب البلاد، قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني المقرر السبت القادم.

وتشمل عملية التصويت التي انطلقت المكاتب المتنقلة بولايات تندوف، وإليزي، وجانت، وتمنراست، وغيرها بينما

يشرع سكان البدو الرحل على مستوى ولايات أخرى في التصويت اليوم الخميس.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كشفت في وقت سابق عن سحب 1158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية، منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملفا لفائدة قوائم مستقلة، في حين تم إحصاء 22325 ملف ترشح للمجلس الشعبية البلدية.