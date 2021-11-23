مجلس الوزراء يصوت على قرار يخص الأندية الرياضية

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على دعم الأندية الرياضية التابعة للوزارات مالياً.

وقال المتحدث باسم المجلس وزير الثقافة حسن ناظم، خلال مؤتمر صحافي، إن "مجلس الوزراء صوت على دعم الأندية الرياضية التابعة للوزارات مالياً وتسديد ديونهم". وفي شأن آخر، قال ناظم: إن "مجلس الوزراء وجه قيادة القوات البحرية بتشييد زوارق تخدم المنشآت النفطية".



