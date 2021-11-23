الحكومة تزف بشرى سارة للمحاضرين المجانيين – عاجل

وقال ناظم في المؤتمر الأسبوعي، إن "مجلس الوزراء وافق على شمول المحاضرين في وزارة التربية بالأجور المعتمدة بالموازنة".

وفي سياق آخر، أشار إلى أن "مجلس الوزراء صوت على رفع قيود السفر من الهند وإليها".



وبين، أن "الحكومة تلقت إشارات إيجابية بشأن التصنيف الائتماني".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البدعة الأنبوبي في البصرة".

