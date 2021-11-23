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الحكومة تزف بشرى سارة للمحاضرين المجانيين – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن شمول المحاضرين في وزارة التربية بالأجور المعتمدة بالموازنة.
وقال ناظم في المؤتمر الأسبوعي، إن "مجلس الوزراء وافق على شمول المحاضرين في وزارة التربية بالأجور المعتمدة بالموازنة".

وفي سياق آخر، أشار إلى أن "مجلس الوزراء صوت على رفع قيود السفر من الهند وإليها".


وبين، أن "الحكومة تلقت إشارات إيجابية بشأن التصنيف الائتماني".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البدعة الأنبوبي في البصرة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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