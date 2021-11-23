العاهل الأردني يصل أبو ظبي قادما من المنامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قادما من البحرين.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، كان في استقبال العاهل الأردني، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات الشيخ محمد بن حمد بن طحنون، إلى جانب عدد من المسؤولين.