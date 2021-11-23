شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تعلن تنظيم زيارات ميدانية لتفقد الطرق الداخلية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد تامر طايع بشأن الحاجة إلى إنشاء مخرج ومطلع لمحور 26 يوليو لربطه بطريق ترعة المنصورية ضمن أعمال توسعة المحور بنطاق محافظة الجيزة .

وأوصت اللجنة بضرورة التواصل بين وزارة النقل والمواصلات والتنمية المحلية، ووزارة الموارد المائية والري وهيئة التعمير، والهيئة الهندسية لعمل الدراسات اللازمة حتى يكون هناك حل عملي على أرض الواقع، والتواصل مع الهيئة الهندسية للرد على طلب الإحاطة.

وأعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات عن قيام اللجنة خلال الفترة القادمة بعدد من الزيارات لتفقد الطرق الداخلية بالمحافظات.