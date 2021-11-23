شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام الطباخ تطالب بإدراج "عمال السركى" تحت مظلة برامج التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن إدراج عمال السركى بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ تحت مظلة برامج وزارة التضامن تحقيقا لمبادئ الدولة بمساعدة كل فئات المجتمع بشمولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وأضافت هيام الطباخ، أن عمال السركى بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ يأملون في التكرم بالإستفسار عن وضعهم بخطط الوزارة التكافلية وهل سيتم إدراجهم تحت أي منها أم أن في خطط الوزارة برنامج عام لهم كما لغيرهم من الفئات في مبادرات الوزارة الفاعلة.

كما تقدمت بطلب الى محمد سعفان وزير القوى العاملة، لتبنى الوزارة استحداث يوم أجازة أسبوعى مدفوع الأجر لعمال السركى بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بأنهم يعملون طوال الـ 30 يوم شهريا بدون أي حوافز أو مكافآت.











