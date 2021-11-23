شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اجتماعات لـ"خطة النواب" لمناقشة مشروعى قانونين وحساب الموازنة الختامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقي، 8 اجتماعات الأسبوع المقبل، تستهلها باجتماعين يوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية .

كما تناقش اللجنة يوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزارء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الصناعة والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعين ستعقدهما يوم الاثنين، حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي 2020/2021، وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالى 2020/2021.

وأضاف سالم، أن لجنة الخطة والموازنة ستناقش يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل، حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس، وحساب ختامي موازنة هيئة الطرق والكباري للعام المالي 2020/2021.

وأشار وكيل لجنة الخطة، إلي أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعيها يوم الأربعاء، حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وكذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنتي هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي 2020/2021.