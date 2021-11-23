10 جهات مختصة بإحالة ضحايا الإتجار بالبشر للمراكز المختصة

القاهرة - سامية سيد - وعرفت اللائحة " مراکز ضحايا الاتجار بالبشر " بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.

وجاءت المادة الثانية عشر لتقضي بأن يستقبل المركز كافة الحالات من خلال الجهات التالية :

- وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها .

- النيابة العامة .

- وزارة الداخلية .

- وزارة الخارجية .

- وزارة الصحة والسكان

- هيئة الرقابة الإدارية .

- المجلس القومي للطفولة والأمومة .

- المجلس القومي للمرأة .

- المجلس القومي لحقوق الإنسان

- المجلس القومي لشئون الإعاقة .

يُشار إلي أن اللائحة أكدت علي كفاله حقوق الضحايا المقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.