شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام": يجب تضافر الجهود للتقليل من حدة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام عزوز مستشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن القضية السكانية تعتبر من القضايا ذات الأهمية التى تواجه الدولة منذ زمن بعيد، مضيفا أن الزيادة السكانية ألقت بأعباء متزايدة على التعليم والصحة.

وشدد عصام عزوز خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة الوطنية للإعلام، على ضرورة تضافر الجهود جميعا للتقليل من حدة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن القضية السكانية أهم عائق يعوق جهود الدولة فى التنمية، متابعا :"إذا لم نحمل هم الوطن سرنا هما على هذا الوطن".

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، بالتعاون مع الجهات المعنية بالقضية السكانية، لدراسه الخطاب الإعلامي الموجه لمناقشة القضايا السكانية وكيفية التوعية المواطنين بتلك القضية الهامة.

يعقد المؤتمر على مدار جلستين، حيث يحاضر بالجلسة الأولى الدكتور طارق توفيق رئيس المجلس القومي للسكان والدكتورة فاتن غازي مقررة المجلس والدكتور سعيد عامر، أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية، والانبا إرميا رئيس المجلس الثقافي القبطي الأرثوذوكسي.

ويترأس الجلسة الثانية دكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، والتى تعقد فى صورة جلسة حوارية مع المنصة بحضور الدكتور جمال سرور مؤسس المركز الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور حسين مطاوع عميد معهد البيئة، والشيخ نوح العيسوي والشيخ صفوت أبو السعود وكيلا وزارة الأوقاف.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من الاعلاميين والصحفيين والمختصين بالقضية السكانية وممثلي الوزرات والهيئات الحكومية لدى المجلس القومي للسكان.