شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة نقل النواب" تطلب خطة زمنية للانتهاء من طريق المناشى الخطاطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدم طلب الإحاطة حول عدم استكمال رصف وازدواج طريق المناشى- الخطابة لمسافة 40 كيلو متر بمحافظة الجيزة، أن هذا الطريق يطلق عليه طريق الموت.

وتابع رمزي خلال كلمته باجتماع لجنة النقل اليوم، " طريق المناشي الخطاطبة منذ عام 1990 وهيئة الطرق والكباري بتنزل ترصف 2 كيلو وتوقف الشغل ، ومش عارفين متى سيتم الانتهاء من رصف الطريق"، مؤكدا أنه يتسبب فى الحوادث وكان آخرها حادثة علي الطريق منذ شهر، مطالبا سرعة البدء في تنفيذ أعمال الازدواج وإنارة ورفع طريق الخطاطبة المناشي.

ومن جانبه، قال حسام بدر الدين مدير الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، إن طريق المناشي الخطاطبة كان به معوقات منها نزع ملكية وسيتم البدء في العمل بالطريق خلال شهر من الآن حيث تم إسناد الطريق لشركة النيل للطرق والكباري وسيكون بداية العمل مع بداية يناير 2021 في ازدواج الطريق ، ورفع كفاءته.

وأوصت لجنة النقل برئاسة النائب علاء عابد، بإفادة وزارة النقل والتنمية المحليه، بالفترة الزمنية والخطط المالية ورفع كفاءة وتطوير وإضاءة ورفع كفاءة طريق المناشي الخطاطبة بطول 40كم.، وعمل اضاءة جديدة للطريق الذي سيتم استكماله خلال الفترة القادمة وذلك اعتبارا من يناير 2021.