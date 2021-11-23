شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم المؤسسات العاملة بإدارة المخلفات بتدريب موظفيها.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، علي ضرورة أن يلتزم أي مؤسسة أو شخص مرخص له مباشرة نشاط الادارة المتكاملة للمخلفات أن يوفر تدريب وتأهيل لجميع العاملين لديه وكذلك يوفر لهم سبل الحماية والأمان.

ونصت المادة رقم 19 من القانون على أنه يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة ، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.

جدير بالذكر، أن القانون يلزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .