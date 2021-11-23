شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بـ"الخطة والموازنة" حول عرض خطط التنمية المستدامة على النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، جدلا حول عرض خطط المحافظات على النواب في كل محافظة، وذلك خلال مناقشة المادة 16 من قانون التخطيط العام للدولة الخاص بإعداد خطة المحافظات.

وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عدم عرض الخطط طويلة ومتوسطة الأجل بالمحافظات على النواب قائلا: توضع الخطط بمعزل عن النواب، والمواطنين سيحاسبونا في النهاية على ما لم نوافق عليه".

وعقب ممثل وزارة التنمية المحلية بالاجتماع، قائلا: "النواب يشاركون في وضع الخطط وفقا لكتاب دوري من وزير التنمية المحلية"، ورد النائب عبد المنعم إمام، قائلا: "هذا لا يحدث على أرض الواقع".

وقال وكيل اللجنة مصطفي سالم: :النواب يقروا الموازنة وهي تعبر عن الخطط التي نسعى لها".

ووافقت لجنة الخطة و الموازنة على نص المادة 16 من فانون التخطيط العام للدولة، وتنص على "يعد مشروع خطة المحافظة طويلة الأجل بمعرفة الإدارة المعنية بالتخطيط بالمحافظة وفقاً للسـياسـات التي اتضـمنها الإطار العام للتنمية الشـاملة والخطة القومية للتنمية المسـتدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي والخطـة الاسـتراتيجيـة للإقليم، ويتم إقرار مشـروعات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، وتنشـر في الوقائع القومي المصرية .