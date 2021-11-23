شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المنشآت الفندقية: تقديم الشيشة بترخيص.. والرسوم تصل لـ100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحاله فى جلسته العامة للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على.

يقضي مشروع القانون الذى حصل ”الخليج 365” علي نسخة منه، بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقاً للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه، ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.