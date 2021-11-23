شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تدعم المهارات الرقمية لــ 1600 شاب وفتاة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من مساعدة الدولة المصرية في خطتها للتنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030، وذلك من خلال توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل الفرد وبالتالى القضاء على الفقر كما أنها وضعت خطة لبناء المهارات الرقمية لنحو 1600 شاب وفتاة.

ومن المنتظر أن تبنى مبادرة حياة كريمة 333 مجمعا حرفيا للمرة الأولى فى الريف، للاستفادة من المزايا النسبية للقرى، وتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والفتيات، وكذلك الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة فى كل محافظة.

كما ستقوم المبادرة بتنفيذ مشروعات لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد فى قرى الصيادين، وتعبئة وتغليف الفواكه والمحاصيل الزراعية، فضلاً عن ضخ 1.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقرى المرحلة الأولى.