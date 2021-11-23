شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: يجب وضع تحذير من نوعية المحتوى الإعلامى المقدم للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلي للاعلام، أن هناك ضرورة وجود مدونة لسلوك الإعلام فيما يتعلق بحقوق الطفل، خاصة في ظل وجود محتوى غير مناسب للأطفال يتم نشره.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الأعلي للاعلام اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق حول حقوق الطفل وتأثير الاعلام.

وطالب بضرورة وجود مدونة ملزمة في بعض بنودها واسترشادية في البنود الأخرى، كذلك وضع عقوبات على عدم التحذير من نوعية المحتوى كعلامة +18 أو غير مناسب للأطفال.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلي للاعلام، أن هناك بعض النماذج من الممكن استغلالها لمحاكاة الطفل وتعليمه منها العرائس المستخدمة في بعض البرامج، بشرط أن يتم دراسة المحتوى المقدم للطفل من خلالها بشكل جيد قبل عرضه في وسائل الاعلام.