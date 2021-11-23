شكرا لقرائتكم خبر عن مقررة "القومى للسكان" تطالب بالارتقاء بخصائص خريجى التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة فاتن غازي مقررة المجلس القومى للسكان، إننا بحاجة لمواجهة معدلات الزيادة السكانية بتقديم خدمات الأسرة، مصيفا أنه لابد أن يتوافق العرض مع زيادة الطلب وتبنى القيم الانجابية السليمة، ولابد من إشراك المجتمع المدنى فى تنفيذ البرنامج السكانى، ورفع الوعى المجتمعى للقضية السكانية.

وأضافت فاتن غازى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة الوطنية للإعلام: "نحن بحاجة الى الاهتمام بالتعليم الفنى وتغيير نظرة الجميع له و الارتقاء بخصائص خريجى هذا التعليم، ظاهرة تشغيل الأطفال من الظواهر السيئة فى المجتمع المصرى، لابد من إعادة رسم الخريطة السكانية على نحو يحقق الأمن القومى المصرى و يأخذ فى الاعتبار تحقيق المشروعات القومية للأهداف السكانية، نحن بحاجة الى تحقيق العدالة الاجتماعية و السلام الاجتماعى من خلال تقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية".

وشددت فاتن غازى على الاهتمام بالشباب لانهم محركين للمستقبل والتركيز على الخصائص السكانية التعليمية والصحية ونشر الوعى الصحى وتدريبات تحويلية لرفع مهارات الشباب، وتقديم الوعى السكانى من خلال العملية التعليمية، وتقديم القدوة الصحيحة للأجيال القادمة وأنه على الإعلام دور مهم فى تقديم القدوة.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، بالتعاون مع الجهات المعنية بالقضية السكانية، لدراسه الخطاب الإعلامي الموجه لمناقشة القضايا السكانية وكيفية التوعية المواطنين بتلك القضية الهامة.

يعقد المؤتمر على مدار جلستين، حيث يحاضر بالجلسة الأولى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتورة فاتن غازي مقررة المجلس القومى للسكان، والدكتور سعيد عامر، أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا إرميا رئيس المجلس الثقافي القبطي الأرثوذوكسي.

ويترأس الجلسة الثانية دكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، والتى تعقد فى صورة جلسة حوارية مع المنصة بحضور الدكتور جمال سرور مؤسس المركز الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور حسين مطاوع عميد معهد البيئة، والشيخ نوح العيسوي والشيخ صفوت أبو السعود وكيلا وزارة الأوقاف.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من الاعلاميين والصحفيين والمختصين بالقضية السكانية وممثلي الوزرات والهيئات الحكومية لدى المجلس القومي للسكان.