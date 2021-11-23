آي سكور: حذف 161 ألف عميل من القوائم السلبية للبنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور) تحسين المراكز الائتمانية لعدد 1.3 مليون عميل إضافة إلى حذف 88 ألف عميل من الإجراءات القانونية و161 ألف عميل من القوائم السلبية وهو ما أدى إلى إعادة إدماجهم في القطاع المصرفي وإتاحة حصولهم على الائتمان مجددا في إطار مبادرات البنك المركزي المصري المستمرة لدعم قطاعات الدولة المختلفة ومراعاة البعد الاجتماعي للعملاء وتنشيط سوق العمل.

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن هذه القرارات تأتي في ضوء متابعة البنك المركزي المصري للنتائج الإيجابية لما أصدره من قرارات ومبادرات للتيسير على الأفراد والشركات مما انعكس بصورة إيجابية على العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل توفير فرص العمل وتوفير عناصر الإنتاج بهدف دعم قطاعات الدولة المختلفة.

وأضافت الشركة أنه عملت الشركة خلال الفترة السابقة تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المصري علي إتمام الإجراءات وتحديث البيانات بالتنسيق مع القطاع المصرفي للعملاء المسجلين بقاعدة البيانات (الأفراد والشركات) لتنفيذ قرارات البنك المركزي المصري ومنها أولاً: تخفيض فترة اظهار بيانات العملاء غير المنتظمين في السداد، وتعديل فترة عرض بيانات العملاء غير المنتظمين على التقارير الائتمانية والتي كانت تصل إلى عشر سنوات لتصبح ستة أشهر حال سداد المديونية بالكامل وسنة واحدة حال السداد في إطار تسوية مع البنك وما لذلك من أثار ايجابية على عملاء القطاع المصرفي.

وضمن الإجراءات الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين (شركات ورصيد المديونية أقل من 10 ملايين جنيه بدون العوائد الهامشية)، في حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدي المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أية تسهيلات ائتمانية جديدة.

كما ضمت الإجراءات تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة:تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة لتصبح ستة أشهر من تاريخ الإغلاق في حالة السداد الكامل للمديونية أو ما يماثلها بالإضافة إلى تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح سنة في حالة السداد في إطار تسوية أو ما يماثلها.

وقال الشركة إن ضمن الإجراءات تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد للأرصدة التي تقل عن ألف جنيه مصري وحذف ما ترتب عليها من أثار سلبية تنقية قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد بصفة استثنائية لمرة واحدة عن طريق حذف العملاء الذين تقل أرصدة مديونياتهم عن ألف جنيه مصري وتعديل التقييم الرقمي لهم بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك.وتحتوي قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" تحتوي حتى (نهاية أكتوبر 2021) على ما يقرب من 20.7 مليون عميل (فرد) بإجمالي 75.3 مليون تسهيل.

وما يقرب من 489 ألف شركة صغيرة ومتوسطة ومجموع التسهيلات الائتمانية المسجلة 79.2 مليون تسهيل.

وقد أصدرت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني على موقعها ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأهم الأسئلة والأجوبة التي تهم أغلب المتعاملين بخصوص المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري في هذا الشآن.