شاومي تطلق التلفاز TV P1E الجديد.. إليك مواصفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق التلفاز TV P1E الجديد، الذي يتوفر بموديلين بشاشة قياس 43 و55 بوصة، ويعمل بدقة الوضوح 4K/UHD 3840 x 2160 بيكسل.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الجديد يدعم تقنية HDR10+ وتقنية MEMC لعرض تسلسل الحركات بشكل أكثر سلاسة، كما قامت الشركة الصينية بتركيب موالف ثلاثي HD لاستقبال إشارة التليفزيون DVB-S2 وDVB-C وDVB-T2.

وبفضل توافر نظام التشغيل أندرويد TV فإنه يمكن الوصول إلى متجر تطبيقات جوجل والعديد من التطبيقات الأخرى مثل Netflix وYouTube.

ويشتمل التلفاز الذكي الجديد على ذاكرة سعة 8 جيجابايت، ويتم التحكم في التلفاز عن طريق المساعد الصوتي جوجل Assistant وكروم كاست المدمج، ويتم تشغيل الصوت عن طريق اثنين من السماعات بقدرة 8 وات، مع دعم تقنية دولبي Dolby Audio وDTS-HD.