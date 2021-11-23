"بـ 100 راجل".. رباب ورحاب تقودان لودر لمساعدة الأب في بالمنيا- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

"يا مخلف البنات.. يا سعدك للمات"، منذ القدم؛ يثبت صحته "رباب ورحاب"، من خلال عملهما لمساعدة والدهما في بيع الحديد والأسمنت، وقيادة اللودر.

عدسة "الخليج 365" انتقلت إلى قرية صفط أبو جرج التابعة لبني مزار شمال محافظة المنيا، والتقت بالتوأم، خلال عملهما وإدارتهما مشروع والدهما.

وقالت "رحاب ورباب"، صاحبتا الـ21 عامًا، إن عملهما مع والدهما بدأ قبل 7 أعوام، عندما قررتا مساعدته على إدارة المشروع، وكانتا في هذا التوقيت طالبتين بالصف الأول الإعدادي، ونجحتا في تقسيم الوقت بين الدراسة والعمل.

"بدأنا العمل بشيل الحديد والأسمنت بأيدينا، ودلوقتي بنرفعه باللودر".. هكذا قالت رحاب، مؤكدة أنها وأختها رحاب، نجحتا في تعلم كل ما يخص عمل والدهما، بداية من البيع، والشراء، وقيادة اللودر، والسيارة، وصولًا إلى إدارة الحسابات، والتعامل مباشرة مع التجار والزبائن.

"حبنا فيك هو اللي خلانا نشتغل زي الرجالة علشان نساعدك ونقولك معاك بنات بـ100 راجل، وهنفضل معاك طول العمر، وربنا يخليك لينا"، رسالة حرصت التوأم على توجيهها لوالدهما، في نهاية حديثهما لـ"الخليج 365".