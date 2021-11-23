أمريكا تدرج 4 من قياديي "داعش" في أفغانستان على قائمة الإرهاب

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج 4 من قياديي تنظيم "داعش" في أفغانستان على لائحة الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها أدرجت سناء الله غفاري، المعروف أيضا بإسم "شهاب المهاجر"، وهو الأمير العام الحالي لـ"داعش في خراسان"، والذي تم تعيينه لقيادة التنظيم في أفغانستان في جوان 2020.

وأشارت إلى أن غفاري هو المسؤول عن الموافقة على جميع عمليات "داعش" في جميع أنحاء أفغانستان، وتأمين التمويل اللازم لإجراء العمليات.

وأضافت أنه تم إدراج السلطان عزيز عزام، المعروف أيضا بإسم "سلطان عزيز"، الذي شغل منصب المتحدث بإسم "داعش في خراسان" منذ لحظة تشكيل التنظيم في أفغانستان.

وتابعت أنه تم إدراج مولوي رجب، المعروف بإسم "مولوي رجب صلاح الدين"، وهو قيادي بارز في تنظيم "داعش في خراسان"، وينشط في "ولاية كابل" بأفغانستان.

وأشارت إلى أن صلاح الدين هو المسؤول عن التخطيط لهجمات وعمليات التنظيم الإرهابي، ويقود مجموعات "داعش في خراسان" التي تشن هجمات في العاصمة الأفغانية كابول.

وأضافت أنه تم إدراج عصمت الله خلوزي على لائحة الإرهاب لتقديم الدعم المالي لـ"داعش خراسان".

وأشارت إلى أن خلوزي نفذ مهمات لكبار قادة "داعش" على المستوى المالي، حيث أدار شركة تحويل أموال إتخذت من تركيا مقرا لها، كانت تهدف لتمويل عمليات "داعش خراسان".

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات هي جزء من "جهودها الحثيثة لضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى منصة للإرهاب الدولي".

المصدر: RT