السعودية تدين اقتحام ميليشيا الحوثي مقر السفارة الأمريكية

وأكدت بأن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، كما تطالب الوزارة بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية.
وشددت وزارة الخارجية على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.
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