التحالف يعلن نتائج هجوم ضخم بدأه فجر اليوم على أهداف عسكرية بصنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح التحالف، في بيان أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية وسقوط 110 عناصر من الحوثيين في استهداف مأرب والبيضاء.

وكان التحالف العربي قد أعلن شن ضربات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وأضاف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".