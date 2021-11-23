الرئيس الأميركي يفرج عن 50 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وافق اليوم الثلاثاء، على قرار الإفراج عن 50 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة.

يأتي قرار بايدن لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، الذي يصعد بأسعار البنزين داخل الولايات المتحدة.

ذكر البيت الأبيض أن الإجراء سيتيح ما يصل إلى 50 مليون برميل يوميا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

وأوضح أنه سيقرض أو سيفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي الأميركي بالتنسيق مع إفراج من الاحتياطي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

أكد أن بايدن مستعد لاتخاذ خطوات أخرى فيما يتعلق بأسعار النفط إن لزم الأمر. هبط خام غرب تكساس الأميركي 1.38 دولار أو بنسبة 1.8% إلى 75.37 دولار للبرميل بعد إعلان البيت الأبيض السحب من الاحتياطي النفطي.

حتى الآن، أعلنت كل من اليابان والهند وكوريا الجنوبية عن خطط للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما أشارت الصين إلى تحركات مماثلة.