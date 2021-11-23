جثث متفحمة وأطفال ضحايا.. تفاصيل الحادث المأساوي في بلغاريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - حادث وصف بـ”المرعب والمأساوي” شهدته بلغاريا، في وقت مبكر من الثلاثاء، بعد أن تحطمت حافلة على طريق سريع واشتعلت فيها النيران، مخلفة عشرات الوفيات والجرحى.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن حافلة مليئة بالسياح كانت قادمة من مقدونيا الشمالية، اصطدمت في حدود الساعة الثانية صباحا، بحاجز على طريق سريع وتحطمت واشتعلت فيها النيران.

وقالت السلطات ووسائل إعلام محلية إن الحادث أسفر عن مقتل 45 شخصا في الأقل، من بينهم 12 طفلا.

وذكر وزير الداخلية البلغاري بويكو راشكوف للصحفيين في موقع الحادث: “لم أر في حياتي مشهدا أكثر رعبا من هذا”.

وأضاف: “الحادث مرعب، ركاب الحافلة تفحموا. من المستحيل تحديد عددهم. كانت هناك 4 حافلات سافرن معا”.

وأظهرت صور التقطت بعد الحادث بوقت قصير الحافلة محترقة، مع تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف من مكان الحادث.

وكشفت “ديلي ميل” أنه تم انتشال 7 أشخاص أحياء من بين الحطام، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عاما ، وتم نقلهم إلى مستشفى في العاصمة صوفيا.

صورة للحافلة المحترقة

صورة للحافلة المحترقة

كان هذا الطريق قد شهد أشغال تطوير قبل فترة قصيرة بفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي وبلغاريا عضو فيه منذ 2007.

وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف في تصريح لوسائل إعلام بلغارية “هذه مأساة. ستتجه فرق إلى المكان للمشاركة في العمليات”.

وأضاف: “أغتنم هذه الفرصة لأرسل خالص التعازي لأقارب الضحايا. دعونا نأمل أن نتعلم دروسا من هذا الحادث المأساوي، ويمكننا منع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل”

يعود آخر حادث حافلة خطر في بلغاريا إلى آب/أغسطس 2018. وقد قضى في هذا الحادث 17 راكبا في حافلة كانت تسير وسط أمطار غزيرة ناقلة سياحا بلغار في طريق العودة من زيارة دير في منطقة جبلية شمال صوفيا.

وتسببت حوادث السير في بلغاريا التي تعد 6,9 ملايين نسمة، بمقتل 628 شخصا العام 2019 و463 في 2020 وهو عدد أقل من المعدل الاعتيادي بسبب القيود الصحية التي حدت من التنقلات بسبب الجائحة.

وتعد هذه الحصيلة من الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي بسبب حال الطرقات المتردية وتقادم السيارات وتجاوز السرعة المحددة.