23 نوفمبر , 2021 تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي الكويت: أصدر أمير الكويت الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم، قراراً بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأمر الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة. بعد أن قدم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة حكومته في 8 نوفمبر.

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