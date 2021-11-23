منذ 19 أكتوبر.. روسيا تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ 19 أكتوبر الماضي.



وبلغ عدد الإصابات 33996 إصابة مقارنة باليوم السابق الذي شهد 35681 إصابة ليبلغ إجمالي عدد إصابات الفيروس التي تم تسجيلها في روسيا 9 ملايين و400 ألف و835 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا طفيفا بتسجيل 1243 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 1241 وفاة في اليوم السابق لتبلغ حصيلة الوفيات 266 ألفا و579 حالة وفاة مع تماثل 36051 مريضا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 8 ملايين و89 ألفا و694 شخصا.