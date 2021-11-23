الارشيف / اخبار العالم

أوكرانيا تتهم روسيا بالإشراف على مناورات للانفصاليين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تتهم روسيا بالإشراف على مناورات للانفصاليين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر موقعها الإلكتروني إن مناورات عسكرية واسعة النطاق بإشراف المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا، بدأت في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزارة أن المناورات تشمل قوات الاحتياط الانفصالية، ووحدات إنفاذ القانون ووحدات إدارية.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي يعزز الاستعداد القتالي في "المناطق المحتلة" بشرق أوكرانيا.

وكانت الوزارة ذكرت أمس الإثنين أن روسيا تعزز وجودها العسكري في دونيتسك ولوهانسك "المحتلتين"، وأشرفت في السابق على تدريبات فيها، وفق الاستخبارات الأوكرانية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا