أوكرانيا تتهم روسيا بالإشراف على مناورات للانفصاليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر موقعها الإلكتروني إن مناورات عسكرية واسعة النطاق بإشراف المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا، بدأت في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزارة أن المناورات تشمل قوات الاحتياط الانفصالية، ووحدات إنفاذ القانون ووحدات إدارية.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي يعزز الاستعداد القتالي في "المناطق المحتلة" بشرق أوكرانيا.

وكانت الوزارة ذكرت أمس الإثنين أن روسيا تعزز وجودها العسكري في دونيتسك ولوهانسك "المحتلتين"، وأشرفت في السابق على تدريبات فيها، وفق الاستخبارات الأوكرانية.