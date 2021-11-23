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"سانا": قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة بريف القنيطرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

قتل مواطن وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة تم لصقها بسيارتهما أثناء مرورها على الطريق في محيط قرية نبع الصخر بريف القنيطرة الجنوبي.

وقال مصدر طبي في مستشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة لوكالة "سانا" إن "المستشفى استقبل جثمان شاب من أبناء قرية نبع الصخر ومواطنا آخر مصابا بشظايا في جسمه ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة وتم تقديم الاسعافات اللازمة له وهو قيد المراقبة".

وأكد المصدر أن الجريح وضعه مستقر حاليا.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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