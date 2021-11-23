"سانا": قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة بريف القنيطرة

وقال مصدر طبي في مستشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة لوكالة "سانا" إن "المستشفى استقبل جثمان شاب من أبناء قرية نبع الصخر ومواطنا آخر مصابا بشظايا في جسمه ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة وتم تقديم الاسعافات اللازمة له وهو قيد المراقبة".

محمد يوسف

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