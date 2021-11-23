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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سانا": قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة بريف القنيطرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
قتل مواطن وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة تم لصقها بسيارتهما أثناء مرورها على الطريق في محيط قرية نبع الصخر بريف القنيطرة الجنوبي.
وقال مصدر طبي في مستشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة لوكالة "سانا" إن "المستشفى استقبل جثمان شاب من أبناء قرية نبع الصخر ومواطنا آخر مصابا بشظايا في جسمه ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة وتم تقديم الاسعافات اللازمة له وهو قيد المراقبة".
وأكد المصدر أن الجريح وضعه مستقر حاليا.