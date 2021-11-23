ولي عهد أبوظبي يزور تركيا الأربعاء... اللقاء الأعلى مستوى منذ سنوات

23 نوفمبر , 2021 ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنقرة: أعلنت الرئاسة التركية عن زيارة مرتقبة الأربعاء لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة. وستمثّل الزيارة اللقاء الأعلى مستوى منذ سنوات بين البلدين. وقالت الرئاسة التركية في بيانها الثلاثاء «سيجري النظر في العلاقات الثنائية في جميع أبعادها كما ستتم مناقشة خطوات تحسين العلاقات». وأضافت أن المحادثات ستشمل قضايا إقليمية ودولية.

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