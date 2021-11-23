مصرع تسعة مسنّين في حريق في دار للعجزة في بلغاريا

بلغاريا: لقي تسعة مسنّين مصرعهم في حريق اندلع الإثنين في دار للعجزة في شرق بلغاريا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال قائد فرق الإطفاء تيهومير توتيف لقناة "بي أن تي" التلفزيونية الحكومية إنّ الحريق اندلع عصر الإثنين في دار العجزة في قرية بوياك، مشيراً إلى أنّ المبنى عبارة عن مدرسة قديمة تمّ تحويلها إلى دار للمسنّين.

وأضاف «للأسف لقي تسعة أشخاص مصرعهم من أصل 58 شخصاً كانوا داخل الدار حين اندلع الحريق».

ولفت توتيف إلى أنّه تمّ إخلاء بقية المسنّين، مشيراً إلى أنّ قسماً منهم تلقّوا رعاية صحّية بسبب تنشّقهم دخان الحريق.