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الاتحاد العراقي يوجه دعوة هامة للاعبين الدوليين السابقين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-23 | 12:35

الاتحاد العراقي يوجه دعوة هامة للاعبين الدوليين السابقين - عاجل

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وجه الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، دعوة هامة للاعبين الدوليين السابقين.
وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يدعو اللاعبين الدوليين السابقين الراغبين بالإشراف على مباريات الدوري إلى تقديمِ طلباتهم إلى الاتحادِ لغرض إقامة دورةٍ للإشراف لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف البيان، إن "هذه الدورة تسهم في زيادة خبراتهم في الإشراف على المبارياتِ والتعامل مع أحداثها ومع بقية الملاكات التدريبيّة واللوجستيّة والإعلاميّة بهدفِ قيادةِ المبارياتِ إلى الأمان".
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