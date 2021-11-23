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انت الان تتابع خبر أفضل وصفات البصل لتطويل الشعر وتقويته والان مع التفاصيل
خلطات طبيعية للعناية بالشعر من عصير البصل
عصير البصل لنمو الشعر
سوف تحتاجين:
ملعقة كبيرة من عصير البصل
وسادة قطنية
طريقة التحضير: اغمري قطعة قطن بعصير البصل. استخدمي قطعة قطن مشبعة لغمس فروة رأسك بعصير البصل. بمجرد تغطية فروة رأسك بالكامل، دلكي فروة رأسك لبضع دقائق.اتركي العصير لمدة 15 دقيقة إلى ساعة. اغسلي شعرك بشامبو خفيف.
زيت جوز الهند وعصير البصل لنمو الشعر
سوف تحتاجين:
2 ملعقة كبيرة عصير بصل
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
5 قطرات من زيت شجرة الشاي (إذا كنت تعاني من قشرة الرأس)
طريقة التحضير: امزجي جميع المكونات حتى تحصلين على مزيج ناعم. ضعي مزيج البصل والزيت على فروة رأسك وقومي بالتدليك لبضع دقائق. بمجرد تغطية فروة رأسك بالكامل، اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بشامبو خفيف.
زيت الزيتون وعصير البصل لنمو الشعر
سوف تحتاجين
3 ملاعق كبيرة عصير بصل
1و 1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة التحضير: اخلطي زيت الزيتون وعصير البصل حتى تمتزج جيداً. ضعي هذا الخليط على فروة رأسك وقومي بتدليك فروة رأسك بلطف في حركات دائرية.
اتركي الزيت لمدة ساعتين تقريباً. اغسلي شعرك بشامبو خفيف.