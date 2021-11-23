الارشيف / اخبار العالم

قصف صاروخي على معاقل داعش في حوض حمرين - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر قصف صاروخي على معاقل داعش في حوض حمرين - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دكت مديرية الصواريخ بالحشد الشعبي، الثلاثاء، معاقل لفلول "داعش" الإرهابي في حوض حمرين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ الخليج 365، إن "القصف يأتي لمعالجة عدد من المضافات التابعة لفلول "داعش" الإرهابي وتمهيد الطريق امام القطعات الأمنية".

وأضاف البيان، إن "قوات الحشد الشعبي، مستمرة بتطهير وتأمين عدد من مناطق ديالى لتجفيف منابع الارهاب فيها والقضاء على التواجد الداعشي بصورة نهائية".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا