انت الان تتابع خبر قصف صاروخي على معاقل داعش في حوض حمرين - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دكت مديرية الصواريخ بالحشد الشعبي، الثلاثاء، معاقل لفلول "داعش" الإرهابي في حوض حمرين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ الخليج 365، إن "القصف يأتي لمعالجة عدد من المضافات التابعة لفلول "داعش" الإرهابي وتمهيد الطريق امام القطعات الأمنية".
وأضاف البيان، إن "قوات الحشد الشعبي، مستمرة بتطهير وتأمين عدد من مناطق ديالى لتجفيف منابع الارهاب فيها والقضاء على التواجد الداعشي بصورة نهائية".
وأضاف البيان، إن "قوات الحشد الشعبي، مستمرة بتطهير وتأمين عدد من مناطق ديالى لتجفيف منابع الارهاب فيها والقضاء على التواجد الداعشي بصورة نهائية".