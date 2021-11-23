قصف صاروخي على معاقل داعش في حوض حمرين - عاجل

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ الخليج 365، إن "القصف يأتي لمعالجة عدد من المضافات التابعة لفلول "داعش" الإرهابي وتمهيد الطريق امام القطعات الأمنية".

وأضاف البيان، إن "قوات الحشد الشعبي، مستمرة بتطهير وتأمين عدد من مناطق ديالى لتجفيف منابع الارهاب فيها والقضاء على التواجد الداعشي بصورة نهائية".

