شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سُمع، الثلاثاء، دوي انفجار كبير في العاصمة الأفغانية كابول.



ويأتي التفجير بعد ساعات من إدراج الولايات المتحدة 3 من قيادات تنظيم داعش في أفغانستان على قائمة الإرهاب، وفرضت عليهم عقوبات بجانب شخص متهم بتسهيل العمليات المالية.

وجاءت هذه الخطوة عقب سلسلة من الهجمات التي شهدتها كابول وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، الإثنين، إنه تم إدراج أمير الجماعة سناء الله غفاري، والمتحدث باسمها سلطان عزيز عزام، والقيادي بإقليم كابول مولوي رجب على قائمة الإرهابيين العالميين.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا عصمت الله خلوزي على القائمة السوداء بتهمة إدارة شبكة غير رسمية لنقل الأموال وتحويلها إلى تنظيم داعش في ولاية خراسان.