قوات الهند تتسلح برشاشات كلاشنيكوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

أخبر مصدر إعلامي في الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، الصحفيين في يوم 23 نوفمبر 2021 بأنه من الممكن أن تشهد نهاية العام الجاري توقيع اتفاقية إنتاج رشاشات "أ كا 203" في الهند.



وأضاف: في حال توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام سيبدأ إنتاج رشاشات "أ كا 203" للقوات المسلحة الهندية في بداية عام 2022.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مارس 2019 افتتاح المؤسسة الروسية الهندية المشتركة الجديدة في مصنع "كورفا" شمال شرقي الهند والتي تم تأسيسها لإنتاج رشاشات "أ كا 203".

وسوف تنتج المؤسسة المشتركة أكثر من 670 ألف رشاش كلاشنيكوف، حسب صحيفة "ذي اكونوميك تايمز"، فيما تشتري الهند آلاف الرشاشات الأخرى من روسيا.

وستصنع المؤسسة المشتركة رشاشات كلاشنيكوف للجيش الهندي. ثم ستبدأ الهند تصدر ما ينتجه مصنع "كورفا" إلى بلدان أخرى.

ويعتبر رشاش "أ كا 203" بديلا لرشاش "إنساس" الهندي الذي يتفوق رشاش كلاشنيكوف عليه من حيث الامانة والوزن وتنوع مجالات الاستخدام والدقة في إصابة الهدف.