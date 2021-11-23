العاهل الأردني يصل أبو ظبي قادما من المنامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قادمًا من البحرين.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، كان في استقبال العاهل الأردني، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات الشيخ محمد بن حمد بن طحنون، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وكان العاهل الأردني، عقد أمس الإثنين، مباحثات مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ”تناولت العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية“، بحسب الديوان الملكي الأردني.

وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال المباحثات التي عُقدت في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة ”متانة العلاقات بين الأردن والبحرين، والحرص على تعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين“.

وأعرب الطرفان عن ”ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري بين البلدين، وما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والتجارية من تقدم ونمو“، وأكدا ”أهمية مواصلة توسيع التعاون في شتى الميادين“.

وأكدا أهمية استمرار تنسيق الجهود في الحرب على الإرهاب، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما أكدا ”مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية“.

وشددا على ”أهمية تكثيف الجهود، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره خيارًا استراتيجيًا لإنهاء الصراع، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية“.