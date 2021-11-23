بسبب كورونا.. إخضاع نصف الحكومة البلجيكية للحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

يخضع رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، وعدد من وزرائه للحجر الصحي بعد اجتماعهم يوم الإثنين في بروكسل برئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.



وعلق دي كرو جدول أعماله وسيخضع لاختبار بي سي أر، غداً الأربعاء، وكذلك وزراؤه الذين شاركوا مع رئيس الوزراء الفرنسي في وضع إكليل من الزهور لتكريم ضحايا الإرهاب في بروكسل.