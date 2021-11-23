شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محمد بن زايد يستقبل ملك الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

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وصل إلى الامارات اليوم الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترافقه قرينته جلالة الملكة رانيا العبدالله في زيارة للدولة .



و كان في استقباله في مطار البطين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الاستقبال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات وعدد من المسؤولين.