الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليلة الماضية اتصالا هاتفيا من ماريو دراغي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة.



وبحث خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها في مختلف المجالات بما يعزز مصالحهما المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط .. وأكدا في هذا السياق أهمية العمل على دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.