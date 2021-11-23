مفوضية الانتخابات الليبية: نتوقع أن يصل عدد البطاقات الانتخابية إلى 2 مليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إن بلاده تجاوزت "مرحلة حساسة" بغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.



وقال السايح: "تمت إحالة وثائق المتقدمين لمنصب رئاسة الدولة إلى الجهات المختصة للنظر فيها والتثبت من صحتها".

وكشف عن 98 ملفاً للترشح للانتخابات الرئاسية تم استقبالها، حيث سجلت طرابلس النسبة الأعلى بـ 73 مرشحاً.

وتابع: "سنحول ملفات المرشحين للرئاسة الليبية إلى النائب العام والمباحث الجنائية وإدارة الجنسية".

ولفت إلى أنه خلال 12 يوما ستكون القائمة النهائية للمترشحين جاهزة ليتم البدء في حملات الدعاية الانتخابية.

وأشار إلى وجود 1766 مترشحا ومترشحة للانتخابات النيابية؛ حيث سيستمر قبول طلبات الترشح حتى السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحذر من أن التدافع الكبير على الترشح سيأخر الاستعلام عن المرشحين من الجهات ذات العلاقة.

ومضى في حديثه: "توزيع بطاقة الناخب وصل إلى أكثر من مليون و 700 ناخب حتى الآن وسوف نتخطى 2 مليون قريبا قبل الانتخابات".

ونبه إلى أن جميع مكاتب المفوضية تعمل حاليا في كافة أرجاء ليبيا، مطالبا الجميع القبول بالديمقراطية.