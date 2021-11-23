شعبة المستوردين: "الجمعة البيضاء" فرصة لتنشيط المبيعات وتحريك الركود بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن الجمعة البيضاء فرصة ينتظرها التجار لتصريف المخزون وزيادة المبيعات من خلال التخفيضات التي تصل في بعض السلع إلى 60%.

وبحسب بيان الشعبة اليوم الثلاثاء، حذر بشاي من العروض الوهمية التي يقوم بها البعض خاصة في البيع "أون لاين" استغلالا لإقبال المواطنين على الشراء.

وأوضح بشاي، أن التخفيضات تكون أعلى نسبة على الموديلات الأقدم بعض الشيء أما الموديلات الحديثة فنسب التخفيضات عليها تكون أقل بعض الشيء وذلك حفاظًا على المنتج.

وأشار إلي أنه منذ بدء جائحة كورونا والأسواق تعاني من حالة ركود كبير وتنتظر أي فرصة ربحية لتحريك السلع، ليستفيد منها سواء التاجر أو الموزع، وستصبح فرصة جيدة للتجار للتخلص من الركود وعمل تخفيضات حقيقية لبيع جميع البضائع المكدسة.

نصائح للشراء في التخفيضات

ونصح بشاي، المستهلكين بضرورة معاينة السلع قبل الشراء، وأن يكون على علم بسعر السلعة الحقيقي، وضرورة التأكد من صحة وحقيقة العروض قبل الإقبال على الشراء.

كما نصح بأن يكون لدى المستهلك خطة للتسوق وعدم التسرع إلا بعد البحث عن أسعار المنتجات المختلفة، واختيار أفضلها، والتي تتوافق مع ميزانيته.

وفي حالة الشراء "أون لاين"، طالب بشاي المستهلكين بضرورة الشراء من منصات متعددة ومراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عمليات الشراء وعدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء.

والتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات، وكذلك ضرورة الحصول علي فاتورة شراء، بحسب بشاي.

ووفقا لقول بشاي، فإنه على الرغم من أن موسم البلاك فرايدي يعد أمريكيًا الأصل والجنسية إلا أن المجتمع المصري نجح في تقليده وتمصيره بالطريقة التي تناسب مجتمعنا وظروفنا الاقتصادية وأطلق عليه الجمعة البيضاء.