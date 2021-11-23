حطموا جمجمته.. حبس 3 متهمين بقتل مُسن في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس 3 متهمين بقتل مُسن بتهشيم رأسه في مشاجرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث، إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر بوصول مسن مصاب بتهشم في الجمجمة وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

بالانتقال تبين العثور علي جثة "مصطفى.ع.م"، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه مصاب بكسر وتهشم في عظام الجمجمة كما تبين وجود كسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

ودلت التحريات أن المجني عليه اشتكى من وجود مغسلة للسيارات، بجوار مسكنه، وحدثت خلافات بينه وبين العاملين في المغسلة.

ويوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد العاملين في المغسلة، تطورت إلى اشتباك بالأيدي فتدخل باقي العاملين بالمغسلة واعتدوا على الضحية بعصا وآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.