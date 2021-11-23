سقوط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغ من عامل بمحطة وقود "كائنة بدائرة القسم يفيد بإنه أثناء استقلاله سيارة "أجرة" لتوصيله إلى محل عمله، وأثناء سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيام قائد السيارة وبصحبته (عدد 4 آخرين) بتهديده بسلاح ناري "فرد خرطوش"، واستولوا منه على (مبلغ مالي- 2 هاتف محمول - ساعة يد) وإجباره على الترجل من السيارة، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة(5 أشخاص – لهم معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (سيارة ميكروباص- "فرد خرطوش" – سلاح أبيض "مطواه") المستخدمين في ارتكاب الواقعة .

كما تم بإرشادهم (ضبط الهاتفان - ساعة اليد) المستولى عليهم لدى عميلهم "سيئ النية"، وكذا ضبط مبلغ مالي "من متحصلات الواقعة" وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى علية على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة بالإكراه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.