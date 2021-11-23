ليبيا / ليلى بن خليفة أوّل إمرأةٍ تترشّح للإنتخابات الرئاسيّة

اسماعيل عبد الحي - تقدّمت رئيسة حزب الحركة الوطنية، ليلى بن خليفة اليوم الإثنين، بأوراق ترشحها للإنتخابات الرئاسة الليبية كأول إمرأة تقدم على هذه الخطوة في تاريخ البلاد.

وتقدمت بن خليفة (46 عاما) بأوراق ترشحها للإنتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، في الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس قبل ساعات من إغلاق باب الترشح اليوم، حسب موقع "أخبار ليبيا 24".

وبذلك، وصل عدد من ترشحوا لخوض الإنتخابات الرئاسية في ليبيا 69 مرشحا، من بينهم سيف الإسلام القذافي والمشير المتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الأسبق علي زيدان.

وفي 8 نوفمبر الجاري، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى بشكل متزامن، على أن يتم إغلاق باب الترشح للرئاسيات اليوم، وفي 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.