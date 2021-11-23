النمسا تفرض إغلاقًا عامًّا لمكافحة إرتفاع إصابات "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - دخلت النمسا في إغلاق على مستوى البلاد اليوم الإثنين، في محاولة مضنية لإحتواء إصابات فيروس كورونا المتصاعدة.

ويأتي الإغلاق في الدولة مع تضاعف متوسط الوفيات اليومية 3 مرات في الأسابيع الأخيرة، بينما حذرت بعض المستشفيات من أن وحدات العناية المركزة لديها تصل إلى ذروة طاقتها الإستيعابية.

وقال مسؤولون إن الإغلاق سيستمر 10 أيام على الأقل، لكنه قد يمتد إلى 20 يوما. لن يتمكن الناس من مغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة، بما في ذلك شراء البقالة أو الذهاب إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة.

كما أعلن المستشار النمساوي، ألكسندر شالنبرغ الأسبوع الماضي، أن النمسا ستطبق قواعد خاصة باللقاح بدءا من أول فيفري القادم، دون تقديم أي تفاصيل حول عمل التفويض، لكن الحكومة قالت إن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتفويض والقواعد سيواجهون غرامات.

وإعتذر شالنبرغ لجميع الأشخاص الملقحين، قائلا إنه ليس من العدل أن يعانوا في ظل قيود الإغلاق المتجددة.

ولم يتم تطعيم سوى 66% من سكان النمسا البالغ عددهم 8.9 مليون شخص، حيث تعد معدلات التطعيمات بالنمسا واحدة من أدنى المعدلات في أوروبا الغربية.

المصدر: أ ب